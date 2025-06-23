Рютте не согласен с тем, что действия США в Иране были нарушением международного права

Генсек НАТО Марк Рютте не согласен с тем, что удары США по Ирану были нарушением международного права.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Гааге, передает корреспондент "Европейской правды".

Он комментировал заявления премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре, который заявил, что удары США не соответствовали международному праву.

По словам Рютте, появление у Ирана ядерного оружия является его самым большим страхом.

"Поэтому позиция НАТО заключается в том, что Иран не должен его иметь", – сказал генсек.

"Поэтому я не согласен, что это (удары США – ред.) против международного права", – подчеркнул Рютте.

Премьер Норвегии ранее заявил, что американская атака на иранские ядерные объекты является нарушением международного права.

"Мы должны быть в состоянии это заявить. Осуществление такой атаки противоречит международному праву", – заявил Стьоре.

В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании в воскресенье призвали Иран не предпринимать никаких действий, которые могли бы еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

Вместе с тем президент Трамп дал понять в воскресенье, что не против смены режима в Иране.

Читайте также: Трамп вступает в "ядерную" войну: ответы на главные вопросы об атаке США на Иран.