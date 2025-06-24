В НАТО считают, что Россия достигла пика производства бронетехники

Военно-промышленный комплекс РФ достиг максимально возможной на данный момент мощности, по крайней мере в отношении бронетехники.

Об этом заявил журналистам на саммите НАТО высокопоставленный представитель Альянса, пожелавший остаться анонимным.

Впрочем, этот пик производственной мощности российского ВПК не является краткосрочным и продлится определенное время, прогнозируют в НАТО.

"Россия сейчас, похоже, на пике своей производственной мощности и способна поддерживать такой темп как минимум еще год", – заявил представитель Альянса, занимающийся разведывательной информацией.

Представитель Альянса также поделился с журналистами данными об объеме российского производства танков и легкой бронетехники.

"Сейчас они производят около 130 танков в месяц, то есть около 1600 в год, но нужно заметить, что значительная часть, даже подавляющее большинство из этого количества – это восстановление или модернизация старых танков. Сейчас остается около 2000 старых танков, но часть из них годится только на "канибализацию", то есть использование запасных частей", – рассказал он, добавив, что по данным НАТО Россия потеряла как минимум 2700 танков с начала полномасштабной войны.

Также в Альянсе подсчитали, что сейчас производственные мощности позволяют выпускать "ориентировочно 183 БМП и БТР в месяц". "Однако я подчеркну, что хотя они и производят много, но с начала полномасштабной войны они потеряли не менее 5000 БМП и БТР – вдвое больше, чем они подготовили изначально, в 2022 году", – заявил он.

Также высокопоставленный чиновник Альянса подчеркнул, что нет оснований ожидать роста объемов производства. "У России есть внутренние сложности, ее ВПК сейчас работает на максимальной мощности, и пока не видно пространства, чтобы его нарастить".

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