Испания выполнит новые цели по потенциалу, согласованные членами НАТО на саммите в Гааге в среду, 25 июня, но считает свои текущие расходы на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта "достаточными".

Об этом заявил после встречи премьер-министр Испании Педро Санчес, его цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе Санчес попросил отказаться от требования НАТО увеличить расходы членов Альянса на оборону до 5% ВВП, на что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично ответил отказом.

Во время саммита НАТО все страны-члены Альянса согласились тратить на оборону до 5% ВВП, в том числе и Испания.

В то же время Санчес до сих пор считает расходы на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта "достаточными, реалистичными и совместимыми с государством всеобщего благосостояния".

"На сегодняшнем саммите НАТО выиграл, а Испания выиграла что-то очень важное для нашего общества, а именно безопасность и социальное государство", – заявил Санчес.

Он подчеркнул, что Мадрид сдержит свои обязательства перед Альянсом, и поблагодарил союзников за проявление "уважения к суверенитету Испании".

"Надеюсь, что на завтрашнем заседании Европейского совета в Брюсселе мы будем меньше говорить о процентах ВВП, а больше о совместном производстве, совместных закупках и взаимосовместимости", – добавил он.

Ранее Испания публично заявила, что будет противостоять планам НАТО по увеличению расходов на оборону до 5%, как требует Трамп.

Рютте публично отрицал, что Испания получит исключения в решении саммита НАТО по оборонным расходам.

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