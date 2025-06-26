Трамп призвал уничтожить "Голос Америки", назвав его "левой катастрофой"

Президент США Дональд Трамп призвал к прекращению деятельности вещателя "Голос Америки" (Voice of America, VOA), который, по его словам, является "рупором демократов".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп назвал "Голос Америки" "полной, левой катастрофой". Он убежден – ни один республиканец не должен голосовать за его сохранение.

"Почему республиканец хотел бы, чтобы „рупор" демократов, "Голос Америки" (VOA), продолжал существовать? УНИЧТОЖИТЬ!", – заявил американский президент.

Скриншот: Truth Social

Отметим, администрация Трампа разослала уведомления о сокращении более 600 сотрудников "Голоса Америки" в пятницу, 20 июня.

Сеть практически не работает с 15 марта – после подписания Трампом указа о ее максимальной ликвидации. Сотрудники подали иск, но суд отказался вмешиваться.

Трамп заявил, что сеть является "антитрамповской" и назвал ее "Голосом радикальной Америки". Ее сотрудники заявляют, что они соблюдают свое обязательство сообщать о новостях без предубеждения.

Сейчас "Голос Америки" вещает только на четырех языках, а радиовещание сохранилось только в Афганистане. В феврале 2025 года в агентстве работали около 1300 журналистов, которые транслировались на 49 языках для аудитории более 360 миллионов человек по всему миру.