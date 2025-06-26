Норвегия ужесточает языковые требования для иностранцев, желающих постоянно проживать в стране

Правительство Норвегии повысило уровень требований к владению норвежским языком для иностранцев, которые хотят получить вид на жительство в стране.

Об этом норвежское правительство объявило в четверг, сообщает "Европейская правда".

С 1 сентября иностранцы, которые хотят получить право постоянно проживать в Норвегии, должны подтвердить владение норвежским языком на уровне А2 вместо А1 (самый низкий уровень), как это было раньше.

Как объясняют в правительстве Норвегии, на уровне А2 человек "понимает простую повседневную речь и может высказываться на простые темы, связанные с собой, семьей, ближайшим окружением и работой".

"Умение говорить и понимать норвежский язык является важным условием для участия в образовании и работе", – прокомментировала министр юстиции и по вопросам чрезвычайных ситуаций Норвегии Астри Аас-Гансен.

Исключения из правила делаются для иностранцев, которые не могут сдать экзамен на владение норвежским на уровне А2 по медицинским причинам или другим уважительным обстоятельствам (например, пожилых людей).

На украинцев, которые пользуются в Норвегии временной защитой, такое требование распространяться не должно.

Напомним, с прошлого года Норвегия начала отказывать во временной защите украинцам, которые либо происходят из "безопасных" регионов, либо не проживали в Украине на момент вторжения России в 2022 году.