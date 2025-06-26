СМИ: Трамп обещал странам НАТО, что Россия не нападет на них, пока он президент

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на саммите НАТО за закрытыми дверями пообещал государствам Альянса, что Россия не нападет на них, пока он остается на посту.

Об этом говорится в публикации Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Во время основной сессии саммита в среду Трамп начал с положительных слов о расходах на оборону и пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он будет президентом, рассказали трое европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

Другие лидеры, в свою очередь, похвалили усилия Трампа по увеличению расходов Европы на оборону. Некоторые поддержали его удары по Ирану.

Многие из них, по словам европейских чиновников, прибегли к лести, которая, как они поняли, является очень эффективным способом завоевать расположение Трампа.

Трамп остался присутствовать на все время выступлений, слушая других лидеров. Это не всегда характерно для американских президентов, которые иногда приезжают, чтобы произнести речь, а затем уходят на другие встречи, пока выступают другие.

"Эти люди действительно любят свои страны. Это не обман, и мы здесь, чтобы помочь им", – говорил президент Трамп о государствах НАТО уже публично, общаясь с журналистами.

Напомним, 25 июня на саммите НАТО страны Альянса признали Россию долгосрочной угрозой.

Также государства Альянса согласовали структуру расходов 5% ВВП на оборону до 2035 года.

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