Навроцкий выразил ожидания по поводу будущего отношений Украины и Польши

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий выразил надежду на продолжение тесного партнерства с Украиной, подчеркнув важность решения сложных исторических вопросов между двумя государствами.

Об этом Навроцкий написал в соцсети Х во вторник, сообщает "Европейская правда".

Навроцкий опубликовал заявление в ответ на поздравления со стороны президента Владимира Зеленского, который выразил ожидание плодотворного сотрудничества с будущим президентом Польши.

"Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов", – отметил Навроцкий.

Он также отметил роль Польши как одного из самых преданных союзников Украины в противостоянии российской агрессии.

"Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы", – написал он.

В завершение Навроцкий выразил надежду на дальнейшую совместную работу для укрепления двусторонних отношений.

"Я надеюсь, что мы будем продолжать работать вместе ради общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и построения безопасного будущего вместе", – отметил Навроцкий.

Его заявление появилось на фоне осторожного ожидания со стороны Киева относительно позиций нового польского президента, в частности учитывая предыдущие замечания Навроцкого по исторической памяти и его скептических взглядов на евроатлантическую интеграцию Украины.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что намерен обсудить с новоизбранным президентом Каролем Навроцким его позицию по Украине.

Навроцкий официально должен вступить в должность 6 августа.

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