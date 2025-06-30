Кремль обиделся на Азербайджан за отмену всех культурных мероприятий РФ

В Кремле отреагировали на скандал, который вспыхнул между РФ и Азербайджаном после того, как в Екатеринбурге задержали более 50 уроженцев Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель хозяина Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

Кремлевский представитель отметил, что работа правоохранительных органов не должна быть поводом для демаршей.

"Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями, важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Считаем, что все происходящее связано с работой правоохранительных органов и не может, и не должно быть поводом для подобной реакции", – сказал Песков.

По его словам, в России заинтересованы и в дальнейшем "развивать наши добрые отношения с Азербайджаном".

Сообщалось, что азербайджанские власти публично выступили с критикой России после облавы российских силовиков в Екатеринбурге, в результате которой погибли несколько уроженцев Азербайджана и десятки были задержаны.

В частности, в воскресенье стало известно об отмене в Азербайджане всех культурных мероприятий, запланированных к проведению "российскими государственными и частными учреждениями".

Кроме того, был отменен визит парламентской делегации Азербайджана в Москву.

Это не первый за последние месяцы случай публичного расхождения между Россией и Азербайджаном.

В июне Министерство иностранных дел Азербайджана возмутилось заявлением помощника хозяина Кремля Владимира Мединского, который упомянул Нагорный Карабах, говоря о развязанной РФ войне против Украины.

Перед тем власти Азербайджана решили закрыть "Русский дом" в Баку из-за нарушения законодательства.