СМИ: у Киева давно были замечания к переводчице, пойманной за незаконными заметками

Украинские дипмиссии задолго до инцидента на заседании Евросовета избегали сотрудничества с переводчицей франко-украинской языковой пары, которую поймали на записи содержания обсуждений вопреки правилам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации французского Le Monde об этом инциденте.

Издание вспоминает, что посольства Украины во Франции и Брюсселе уже много лет отказывались от привлечения переводчицы, упомянутой как госпожа И., во время мероприятий по случаю визитов президента Украины.

Одной из причин такой позиции назвали то, что переводчица "поддерживает профессиональные отношения с представителями российской власти". Конкретных примеров такого сотрудничества в статье не упоминается.

Госпожа И. не входила в официальные списки постоянных переводчиков в НАТО, как и французских министерств. По словам одного из французских дипломатов, ее по приглашению французского МИД дважды в 2024 году привлекали к мероприятиям, не связанным с Украиной.

Также ее время от времени приглашало представительство Франции в Брюсселе. Представители французских властей, с которыми Le Monde пообщались при подготовке статьи, заверили, что "сделают все выводы из инцидента".

Как выяснили журналисты, родители госпожи И. и ее сестры, которая тоже стала высококвалифицированным переводчиком, являются россиянами, но проживали в Украине. Госпожа И. завершила обучение на филолога в Киеве в 2002 году и после того училась в Институте перевода, устного перевода и международных отношений в Страсбурге. Сестры работают как фрилансеры переводчицами для НАТО, Еврокомиссии и французских ведомств уже около 20 лет.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Еврокомиссия прекратила сотрудничество с устной переводчицей франко-украинской языковой пары после того, как коллеги заметили ее за записыванием содержания чувствительных обсуждений во время работы на заседании Европейского совета 19 декабря 2024 года, где принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

Заметки изъяли, а выводы начатого после того внутреннего расследования передали бельгийским правоохранителям для дальнейшего расследования и выяснения, не шла ли речь о шпионаже в пользу РФ.

В последние годы в ЕС расследуется ряд обвинений в шпионаже. В прошлом году сотрудников Еврокомиссии предупредили о "реальной" угрозе со стороны иностранных агентов.

В прошлом году Европейский парламент применил санкции к бывшему латвийскому евродепутату Татьяне Жданок после подозрений в том, что она работала на Федеральную службу безопасности России.