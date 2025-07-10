В МИД рассказали о достижениях в вопросе Волынской трагедии перед днем памяти жертв в Польше

В Министерстве иностранных дел накануне дня, когда Польша чтит память жертв Волынской трагедии, заявили о достижениях стран в сотрудничестве по эксгумации, а также о предложении Украины возобновить деятельность Украинско-польского форума историков.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, передает "Европейская правда".

В МИД заявили, что в Украине понимают чувствительность темы Волынской трагедии в польском обществе. В то же время там отметили, что МИД выступает за "честный, ответственный и сбалансированный исторический диалог, свободный от политизации и односторонних трактовок".

Также там выразили надежду на рассудительность польских партнеров в оценках событий общего исторического прошлого.

В последнее время в Украине были проведены два общенациональных круглых стола с участием ведущих историков и экспертов по украинско-польским отношениям.

"Они показали, что события Волынской трагедии были трагедией двух народов и требуют совместных объективных оценок на основе профессиональных исследований всех фактов и событий того периода", – заявили в МИД.

Также в МИД отметили конструктивное сотрудничество в осуществлении поисковых и эксгумационных работ, надлежащем упорядочении мест захоронений и установлении имен всех погибших.

Кроме этого, во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Украина также предложила возобновить деятельность Украинско-польского форума историков, а также формата открытого диалога – Форума партнерства – как важных площадок для обмена мнениями и поиска взаимопонимания.

"Нельзя забывать, что Россия делает все, чтобы разделить украинцев и поляков, используя болезненные страницы прошлого. К сожалению, некоторые польские политики сознательно или бессознательно подыгрывают агрессору в этих усилиях", – отметили в заявлении.

В МИД подчеркнули: ради сохранения единства в защите нашей свободы от общего врага, России, мы стремимся решать все проблемы двусторонних отношений в конструктивном духе.

"Украина доказала это конкретными шагами в предыдущие месяцы. Был восстановлен процесс эксгумаций и конструктивный диалог по историческим вопросам. Рассчитываем, что эта работа будет продолжаться без политизации", – подытожили в заявлении.

Напомним, в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, которые были убиты в 1943-45 годах бойцами УПА.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польские власти, возглавляемые Дональдом Туском, давили на Киев с требованием отменить мораторий.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

В июне польский Сейм определил 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".

А в МИД в ответ на это тогда заявили, что такое решение Польши противоречит духу добрососедских отношений между странами.