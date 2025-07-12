FT: Европа пока скептически относится к смене риторики Трампа в отношении РФ и Путина

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп в последние дни изменил риторику в отношении России и ее правителя Владимира Путина, в Европе сомневаются, что это свидетельствует о том, что администрация США отныне занимает проукраинскую позицию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Financial Times.

Двое неназванных высокопоставленных чиновников рассказали изданию, что хотя недавние заявления Трампа вселили в Европу "определенную надежду" на возможный сдвиг в его позиции, реальных признаков того, что Белый дом занимает более прокиевскую позицию, пока нет.

По словам собеседников издания, западные союзники Украины все еще считают, что Трамп склонен видеть Путина своим главным партнером в переговорах по любому урегулированию, а украинского президента Владимира Зеленского – главным препятствием для заключения действенного мирного соглашения.

"Есть небольшое перевозбуждение из-за смены тона. Но мы не видим, чтобы это выливалось в какие-то серьезные действия", – сказал один из чиновников.

Однако в то же время издание отмечает, что Зеленский стал успешнее ладить с Трампом в последнее время.

Источники издания рассказали, что президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер после спора между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете посоветовали украинскому президенту изменить свой подход к отношениям с главой Белого дома.

Макрон и Стармер предложили ему выражать ему искреннюю благодарность и всегда благодарить Вашингтон за поддержку, отметили собеседники.

При этом издание добавляет, что Зеленский до сих пор имеет дело с администрацией, в которой глубоко укоренился скептицизм в отношении помощи Киеву – как со стороны тех, кто считает, что США должны сосредоточиться больше на Азии, а не на Европе, так и со стороны других, которые придерживаются философской позиции невмешательства.

Как известно, недавно Трамп едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много чепухи".

Кроме того, американский президент анонсировал на понедельник "важное заявление" по России.

В дополнение, в четверг Штаты впервые приняли участие во встрече "коалиции решительных" – европейских государств, которые обсуждают создание контингента западных союзников в Украине как сдерживающего фактора от нового нападения РФ после завершения текущей горячей фазы войны.

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