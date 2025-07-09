Президент Еврокомиссии: ЕС работает день и ночь, чтобы договориться с США по тарифам

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз "работает день и ночь", чтобы договориться с США по тарифам.

Об этом она сказала в среду, 9 июля, во время выступления в Европейском парламенте, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен высказалась о перспективах соглашения между ЕС и США по тарифам после вчерашних комментариев американского президента Дональда Трампа о том, что предложение США должно быть готово в течение ближайших двух дней.

Она подчеркнула, что чиновники ЕС "работают день и ночь, чтобы найти решение".

Президент Еврокомиссии заявила, что введенные США тарифы "беспрецедентны", и подчеркнула, что ЕС предпочитает "переговорное решение", чтобы избежать их в будущем.

В то же время она отметила, что у нее был "хороший обмен мнениями" с Трампом в попытке достичь соглашения, поскольку, по ее словам, ЕС ищет "надежную основу, на которой мы сможем продолжать строить нашу общую торговлю".

"Послание четкое: мы придерживаемся своих принципов, защищаем свои интересы, продолжаем работать в духе доброй воли и готовимся ко всем сценариям", – подытожила фон дер Ляйен.

Как известно, ЕС ранее предложил США установить универсальный тариф в 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.

Министр финансов Швеции Элизабет Свантесон назвала предложение США о введении 10-процентной пошлины на большинство товаров, экспортируемых из ЕС, в обмен на некоторые уступки в области автомобилестроения, авиации и медицинского оборудования "очень плохим".

А министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что ЕС "готов принять контрмеры" против США, если не удастся достичь справедливого торгового соглашения.

8 июля стало известно, что США начали информировать некоторые страны о введении новых тарифов – вместе с четким предупреждением, что даже эти ставки могут измениться в любой момент.

Сам Трамп заявил, что согласно письмам, тарифы начнут взиматься с 1 августа и, по его словам, "эта дата не изменилась и не будет меняться".