Источники WP: Трамп рассматривает возможность предоставления Украине ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk – их пока нет в списке поставок, но они могут быть включены позже.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в Белом доме, передает "Европейская правда".

Трамп рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk, того самого оружия, которое было применено против иранских целей в прошлом месяце. Если их запустить из Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург, и этот вопрос был включен в обсуждение еще в пятницу.

Но, по данным источника, Tomahawk пока не включены в список поставок. Они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет иметь еще больше рычагов влияния.

Решимость Трампа надавить на Путина была передана в разговоре на прошлой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил источник. Трамп спросил Зеленского, почему он не ударил по Москве. "Мы можем, если вы дадите нам оружие", – ответил Зеленский. Трамп при этом сказал, что Украина должна оказывать большее давление на Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

Обсуждение в Белом доме также касалось того, что военная помощь может также включать в себя разрешение на некоторые новые мощные наступательные вооружения. Источник рассказал, что это, вероятно, включает разрешение на использование 18 ракет большой дальности ATACMS, которые сейчас находятся в Украине, с полной дальностью 300 километров.

Они не долетят до Москвы или Санкт-Петербурга, но могут поразить военные базы, аэродромы и склады снабжения в глубине России, которые сейчас находятся вне зоны досягаемости. Пакет также может включать большее количество КР ATACMS.

Чиновники Пентагона уже несколько месяцев призывают нанести более глубокие удары по России с помощью ATACMS. Каждый раз, когда лимит дальности увеличивался, россияне просто перемещали свои самолеты и другую технику за пределы досягаемости для украинцев.

Трамп решил пойти на эскалацию по трем причинам, по словам источника, знакомого с обсуждениями в администрации. Во-первых, он считал, что Путин не уважает его, имитируя готовность к миру, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня. Во-вторых, он видел эффективность военной силы США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана. И в-третьих, он считал, что Путин пойдет на переговоры только под угрозой применения большей силы. Как любят говорить россияне, Трамп решил "эскалация для деэскалации".

В понедельник Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Некоторые из них поступят очень скоро – фактически в течение нескольких дней. Несколько стран, которые имеют Patriot, собираются ими "обменяться", и мы заменим Patriot на те, что есть у них", – пояснил он.