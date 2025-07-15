Совет ЕС согласовал санкции против пророссийских политиков и организаций в Молдове

Министры иностранных дел стран-членов ЕС на заседании 15 июля согласовали новые санкции против пророссийских политиков и организации в Молдове.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Вскоре после начала заседания Джозвяк написал, что европейские министры иностранных дел только что согласовали последний пакет санкций против пророссийских политиков и организаций из Молдовы.

Накануне он сообщал, что в списках должно быть семь физических лиц и три юридических лица, причастных к дестабилизации Молдовы в интересах РФ. Пока неизвестно, о ком идет речь и утвердили ли список в неизменном виде.

Как известно, также есть надежда, что министры смогут согласовать 18-й пакет санкций против России. Перед заседанием главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что страны "очень близки к этому" и она надеется, что решение будет принято сегодня.

Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.

Впрочем, в понедельник Фицо намекнул, что Словакия на этой неделе разблокирует 18-й пакет санкций ЕС.