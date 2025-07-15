Трамп заявил, что не даст Украине дальнобойное оружие и против ударов по Москве

Президент США Дональд Трамп выступил против ударов Украины по Москве, которые, по сообщениям СМИ, он обсуждал накануне с Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал журналистам во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На вопрос, должен ли украинский президент "быть агрессивным" и распорядиться нанести удары по Москве или вглубь России, Трамп ответил: "Нет, он не должен нацеливаться на Москву".

Он также опроверг намерения отправить Украине дальнобойное оружие в рамках схемы продажи американского вооружения через НАТО.

"Нет, мы не собираемся этого делать", – прокомментировал Трамп.

Ранее американские СМИ сообщили, что во время разговора с Зеленским накануне президент США спросил, может ли Киев нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп действительно задавал такой вопрос, но "не призывал к дальнейшим убийствам".

СМИ также писали, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk.