Рейтинг неодобрения Трампа в США установил второй рекорд за время его каденции
Рейтинг неодобрения президентства Дональда Трампа установил второй максимум со дня начала его второго срока.
Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует последний опрос Economist/YouGov.
По результатам опроса общественного мнения, проведенного в минувшие выходные, президентством Трампа недовольны 55%, тогда как одобряют его 41% опрошенных.
На прошлой и позапрошлой неделе эти показатели составляли 53% и 42% соответственно.
В начале каденции Трампа его одобряли 49% и не одобряли – 43%.
Постепенное падение рейтинга происходит в основном за счет падения минимальной поддержки демократов, которая была, и так называемых независимых.
В то же время среди республиканцев отношение к президенту практически не меняется: в начале каденции его президентство одобряли 94%, сейчас – 92%.
В опросе Economist/YouGov также разделили на отдельные группы радикальных трампистов MAGA и тех республиканцев, которые не относят себя к MAGA. Представители каждой из групп составляют половину опрошенных республиканцев.
Среди тех, кто относит себя к трампистам MAGA, одобрение Трампа держится на уровне 98%.
В группе республиканцев, которые не относят себя к MAGA, в начале каденции Трампа положительно оценивали его 90%, по состоянию на апрель – уже 70%. В последнем опросе этот показатель снова вырос до 85%.
Общая выборка респондентов в последнем исследовании насчитывает 1680 человек, возможная погрешность составляет 3,4%.
По данным СМИ, готовность Трампа предоставить оружие Украине вызвала неоднозначную реакцию среди его сторонников, в частности в кругах радикальных трампистов.
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