Фицо в письме фон дер Ляйен критикует газовые планы ЕС и просит отложить санкции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с критикой планов отказа от российского газа.

Текст письма он опубликовал у себя в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Фицо направил официальное письмо фон дер Ляйен, в котором резко раскритиковал предложение Еврокомиссии о прекращении поставок российского газа после 1 января 2028 года в рамках стратегии REPowerEU.

Премьер Словакии заявил, что его страна "никогда не поддержит" эту инициативу в части поставок газа, поскольку она наносит ущерб словацким домохозяйствам, бизнесу и угрожает конкурентоспособности всего ЕС.

По словам премьера, Еврокомиссия, продвигая REPowerEU, "грубо игнорирует политический мандат Европейского Совета".

Он также подчеркнул, что его позиция по этому вопросу "последовательна и не должна быть неожиданностью", хотя Словакия и не имеет права вето в отношении REPowerEU.

Фицо подчеркнул, что Братислава рассматривает это предложение как "санкцию" и связывает его с 18-м пакетом санкций ЕС против России. Поэтому, по его словам, Словакия ожидает, что голосование по санкционному пакету состоится только после устранения существенных рисков для газоснабжения.

Премьер также отметил, что в Словакии нет даже "минимального консенсуса" по поддержке позиции Еврокомиссии, а представители бизнеса имеют "крайне негативное мнение" об инициативе.

В итоге Фицо призвал фон дер Ляйен использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога с правительством Словакии, в частности для "четкого толкования обязательств Еврокомиссии".

До этого времени Братислава будет просить об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций.

Напомним, 18-й пакет санкций против России был одной из ключевых тем заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 июля. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны "очень близки" к соглашению и выразила надежду, что решение будет принято уже сегодня.

Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя от Еврокомиссии гарантий, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.

Мальта, насколько известно, имеет свои огфоворки относительно снижения "ценового потолка" на российскую нефть.