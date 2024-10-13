Харрис обвинила Трампа в сокрытии данных о своем здоровье

Вице-президент США Камала Харрис, которая является кандидатом на пост президента от Демократической партии, обвинила своего соперника-республиканца Дональда Трампа в сокрытии данных о здоровье.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Харрис приводит телеканал CNN.

Харрис раскритиковала Трампа за то, что он не раскрыл свои медицинские записи, тогда как она опубликовала письмо от своего врача с результатами медобследования.

"Он (Трамп – Ред.) и его команда не хотят, чтобы американский народ действительно видел, что он делает и подходит ли он для выполнения обязанностей президента Соединенных Штатов", – сказала вице-президент.

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Когда Харрис спросили о ее оценке здоровья соперника, она сказала, что не будет "давать медицинский анализ его пригодности".

"Но на всех других уровнях, когда речь идет о том, чего мы должны ожидать от президента Соединенных Штатов, о способности проявлять здравый смысл как главнокомандующего и лидера этой страны, мы знаем, что у него нет способности выполнять эту работу. Он непригоден для этой должности", – добавила она.