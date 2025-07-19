В Германии из-за инцидента с фейерверками на ярмарке пострадали 19 человек

В немецком Дюссельдорфе из-за инцидента с фейерверками на городской ярмарке 19 человек получили ранения, четверо из них – тяжелые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Службы экстренной помощи подтвердили информацию о раненых в пятницу вечером после того, как, по сообщениям, фейерверки взорвались необычно близко к земле.

По данным полиции, среди раненых есть по меньшей мере один ребенок.

dpa

Очевидцы рассказали, что некоторые фейерверки летели в сторону или взрывались на низкой высоте, а несколько даже упали в Рейн.

Организаторы сначала решили не прерывать ярмарку, чтобы не вызвать панику, но в конце концов закрыли праздник около 22:45. Мероприятие должно было продлиться до раннего утра.

Ярмарка Rheinkirmes устраивается по случаю ежегодного праздника в честь покровителя города Аполлинария. Она началась 11 июля и должна была закончиться в воскресенье.

Безответственное обращение с пиротехникой вызывает дискуссии в ряде стран ЕС. Так, в Бельгии после новогодних инцидентов призвали к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.

В Германии более миллиона человек поддержали петицию полиции о запрете пиротехники.