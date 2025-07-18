СМИ: Румыния и Украина ведут переговоры о совместном производстве дронов

Министерство обороны Румынии начинает переговоры с Украиной о совместном производстве БПЛА, которые могли бы также экспортироваться в другие страны Европы.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

На встрече со СМИ представители румынского Минобороны подтвердили журналистам, что Румыния начинает переговоры с Украиной о совместном производстве БПЛА.

Обсуждение возможного соглашения планируется на встрече на уровне министров обороны.

Общий замысел заключается в том, что украинские производители предоставят технологии, разработанные в реальных боевых условиях, а Румыния будет оплачивать производство компонентов. Место потенциального производства еще не определено, но вероятно это будет Брашов.

Изготовленные БПЛА поступят на вооружение румынской армии, а часть будут экспортироваться в заинтересованные европейские страны.

Впрочем, как узнали журналисты, сейчас в румынском бюджете нет свободных средств на быстрый запуск таких инвестиций. Поэтому наиболее вероятно, что реализация потенциальной сделки начнется в 2026 году, со средствами нового оборонного бюджета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабное соглашение о сотрудничестве по производству БПЛА различных типов с американскими компаниями.

Напомним, в апреле Латвия, которая является сопредседателем так называемой "коалиции дронов" в рамках Контактной группы по обороне Украины вместе с Британией, сообщила об отправке Украине 1500 беспилотников.

Тогда же анонсировали, что до конца первого полугодия Украине должны передать 12 тысяч аппаратов от двух латвийских компаний.

Немецкая компания передала Украине уже почти 2 тысячи дронов-камикадзе с ИИ, также известно о совместном проекте Украины и Германии по дронов-перехватчиков.