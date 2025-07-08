Афинский Акрополь закрыли на дневные часы из-за экстремальной жары

Афинский Акрополь, один из самых популярных туристических объектов Греции, во вторник не будет принимать гостей в самые жаркие дневные часы из соображений безопасности.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Наиболее посещаемую достопримечательность Греции решили закрыть в самые жаркие дневные часы, с 13:00 до 17:00, на фоне прогноза погоды, предусматривающего жару до 42°C.

Такие меры предосторожности применяются уже не впервые, чтобы уменьшить риски для туристов. Уже в 9 часов утра в Афинах было 30°C.

В понедельник власти Греции в понедельник ввели обязательные перерывы в работе в тех частях страны, где температура, по прогнозам, превысит 40°C.

Также служба гражданской защиты предупредила о повышенной пожарной опасности в Аттике, центре страны и на Пелопоннесском полуострове.

На среду в Афинах снова ожидают до 42°C, а с четверга жара должна отступить.

Напомним, на фоне жары на греческом острове Крит и в Турции вспыхнули лесные пожары. С пожарами борются также на юге Франции и в Каталонии.

В Париже на фоне аномальной жары на прошлой неделе умерла 10-летняя девочка из США, которой стало плохо, когда они с родителями стояли в очереди в музей.