В Еврокомиссии заявили об усилении сотрудничества с Японией против "недобросовестной торговли"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз и Япония будут теснее сотрудничать для противодействия экономическому давлению и борьбы с "недобросовестными торговыми практиками".

Об этом она сказала в среду, 23 июля, во время общения с журналистами, ее цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Заявление фон дер Ляйен прозвучало после саммита ЕС-Япония с участием японского премьер-министра на фоне усилий ЕС заключить торговое соглашение с США и накануне потенциально сложных встреч с китайским руководством.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Япония будут стремиться укрепить экономическую безопасность.

"Мы также будем теснее сотрудничать для противодействия экономическому давлению и борьбы с недобросовестными торговыми практиками. Мы верим в глобальную конкурентоспособность, которая должна приносить пользу всем", – заверила она.

Стоит обратить внимание, что американский президент Дональд Трамп 22 июля заявил, что США достигли "масштабного" торгового соглашения с Японией, которое предусматривает 15-процентный взаимный тариф.

Как известно, 12 июля Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать тарифы в размере 30%.

Фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.

14 июля европейский комиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что Европейский Союз подготовил перечень американских товаров на сумму 72 млрд евро, на которые могут быть наложены тарифы в случае провала торговых переговоров с США.

По данным СМИ, список, направленный странам-членам ЕС, был составлен до решения Трампа об усилении давления на ЕС и является ответом на пошлины США на автомобили и автозапчасти, а также на 10-процентную базовую пошлину.