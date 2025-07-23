Стефанишина убеждает, что переговоры о вступлении в ЕС реально открыть: "диалог назрел"

Несмотря на последние события с принятием законодательства о НАБУ и жесткой реакцией на это со стороны ЕС, в Киеве считают, что начало переговоров по сути о вступлении Украины в ЕС остается достижимой задачей.

Об этом Европейской правде заявила бывшая вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина, комментируя статью ЕП о будущем движения Украины в ЕС.

Стефанишина настаивает, что открытие переговоров с Украиной, которое могло состояться на заседании Совета ЕС 18 июля, сорвалось по причинам, не связанным с Украиной.

"Решение об открытии первого кластера, которое готовилось на 18 июля на уровне министров по европейским делам, требовало лишь политической консолидации стран-членов Европейского союза и Еврокомиссии", – утверждает она.

Чиновница напомнила, что до этого Киев и европейские столицы получили официальное подтверждение того, что Украина выполнила условия для начала переговоров: "Все исходили из того, что Еврокомиссия подтвердила: Украина выполнила условия для открытия первого кластера".

Несмотря на события, развернувшиеся в последние дни – массовые обыски у детективов НАБУ, следственными действиями в НАБУ и САП, а также срочным принятием закона, который, по оценкам журналистов, уничтожает независимость этих антикоррупционных органов – Ольга Стефанишина сохраняет оптимизм в отношении того, что ЕС согласится открыть вступительные переговоры с Украиной.

"Открытие первого кластера переговоров становится еще более актуальным в свете последних событий, поскольку это фундаментальный блок, который так или иначе предусматривает реформирование органов правопорядка", – заявила она.

"Этот диалог назрел, и я уверена, что открыть переговоры реально. Путь к открытию кластера все еще открыт", – подчеркнула Стефанишина.

Как сообщала Европейская правда, Еврокомиссия крайне обеспокоена законом о НАБУ и САП и ждет объяснений от Киева. Также ЕвроПравде стало известно, что на закрытых переговорах ЕК официально сообщила правительству о последствиях для движения в ЕС из-за этого закона.

Аналогичные заявления сделали ряд стран-членов, в частности Германия и Нидерланды.

ЕП опубликовала подробный анализ последствий и предпосылок для этих событий в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".