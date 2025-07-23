Зеленский пообещал внести законопроект о независимости антикоррупционных органов

Президент Владимир Зеленский в среду прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

Глава государства напомнил, что ранее в среду встретился с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, с которыми договорился подготовить "план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине".

"Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все опасения, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", – заверил он.

По словам Зеленского, он в связи с этим внесет в Верховную Раду "законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка".

"И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут", – подчеркнул президент.

Он не уточнил, о каких именно изменениях идет речь, но отметил, что они будут реализованы "в рамках нашей стратегии трансформации государства".

Напомним, в Еврокомиссии 23 июля заявили, что очень обеспокоены принятием закона, который делает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) зависимыми от генпрокурора, и на высшем уровне попросили Киев о разъяснениях.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос после принятия проекта отреагировала довольно жестким заявлением и после общения с профильным вице-премьером Тарасом Качкой и премьеркой Юлией Свириденко повторила, что обеспокоена этими событиями.

В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

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