Свириденко встретилась с послами G7 на фоне критики угроз независимости антикоррупционных органов

Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала о встрече правительственной команды с послами стран G7 по вопросам антикоррупционной политики.

Об этом она написала в Facebook, передает "Европейская правда".

В среду, 23 июля, украинские чиновники встретились с послами стран G7 по вопросам антикоррупционной политики. Свириденко подчеркнула: правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции.

Она отметила, что в тот же день президент Владимир Зеленский принял решение – подать новый законопроект. По ее словам, он "не только устранит все существующие разногласия, но и усилит независимость антикоррупционной инфраструктуры".

"Особенно важно, что эти изменения сделают невозможным любое влияние со стороны врага и любое вмешательство в работу правоохранительных органов, в частности НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Искренне благодарны партнерам из стран G7 за доверие, принципиальность и поддержку", – написала она.

Также на встрече присутствовала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Она отметила, что эффективность НАБУ и САП является важной частью пути Украины в ЕС.

Напомним, в Еврокомиссии 23 июля заявили, что очень обеспокоены принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, и на высшем уровне попросили Киев о разъяснениях.

В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

Вечером 23 июля Зеленский прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.

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