Лидеры ЕС в Пекине призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы та прекратила войну

Лидеры Европейского Союза призвали китайского лидера Си Цзиньпина оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Эти резкие замечания, которые подчеркнули напряженность в отношениях между ЕС и Китаем, прозвучали в начале саммита, посвященного 50-летию дипломатических отношений, который проходит в четверг, 24 июля.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Пекин для встречи с Си Цзиньпином после того, как Си отклонил приглашение посетить Брюссель для участия в этом мероприятии.

В своей вступительной речи Кошта критически высказался о роли Пекина в полномасштабном вторжении России в Украину.

"Как постоянный член Совета безопасности ООН, мы призываем Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы она придерживалась Устава ООН и прекратила агрессивную войну против Украины", – заявил он.

Фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что ЕС и Китай "достигли переломного момента" в своих отношениях.

"С углублением нашего сотрудничества углубились и дисбалансы", – сказала она и отметила, что "для Китая и Европы жизненно важно признать наши соответствующие беспокойства и предложить реальные решения".

В своей речи китайский лидер согласился, что отношения между ЕС и Китаем находятся на "критическом этапе".

Он назвал Китай и ЕС "двумя крупными игроками" на мировой арене, которые должны "сделать правильный стратегический выбор, который будет соответствовать ожиданиям народов и выдержит испытание историей".

"Китай и Европа должны улучшить коммуникацию, укрепить взаимное доверие и углубить сотрудничество, обеспечивая миру большую стабильность и уверенность", – заявил Си.

В июне бывший начальник Генштаба армии Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что высокопоставленные чиновники британских вооруженных сил предупреждают об опасности одновременного вооруженного конфликта Запада с Россией и Китаем, если Великобритания и страны НАТО не ускорят перевооружение.

А комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

Также недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может убедить Россию напасть на территорию НАТО.