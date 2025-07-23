Глава МИД Чехии – Сибиге: поддержка Украины – не карт-бланш для любых действий правительства

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией в Украине и напоминает – поддержка Киева не дает власти карт-бланш для любых действий.

Об этом Липавский написал в соцсети Х после общения с главой МИД Андреем Сибигой, сообщает "Европейская правда".

Липавский написал, что Прага внимательно следит за ситуацией в Украине, и что борьба с коррупцией является жизненно важной частью пути к вступлению в ЕС.

"Украина должна быть в Европе, и наша поддержка направлена ее народу. Но наша поддержка никогда не была и никогда не будет карт-бланшем для любых действий правительства. Я напомнил об этом сегодня министру Андрею Сибиге", – отметил министр.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в среду утром также поговорил по телефону с Сибигой и призвал его последовательно продолжать борьбу с коррупцией в стране.

Глава МИД Нидерландов заявил, что независимость антикоррупционных органов – это ключевое условие движения Украины в ЕС, а в МИД Швеции отметили, что новый закон "вызывает серьезную обеспокоенность относительно независимости антикоррупционных институтов Украины".

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