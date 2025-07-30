Вице-премьера по евроатлантической интеграции наделили дополнительными полномочиями

Украинский Кабинет министров возложил полномочия торгового представителя Украины на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера в Facebook, информирует "Европейская правда".

Комментируя свое назначение торгпредом, Качка отметил, что одним из ключевых приоритетов Украины на пути к членству в ЕС является вопрос торговли.

"ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины. Так, ЕС – это 59% нашего экспорта по итогам 2024 года. Мы интегрируемся во внутренний рынок ЕС и все больше становимся его неотъемлемой частью. Это требует тесной координации между внешнеэкономической политикой и евроинтеграционным курсом государства", – отметил он.

По словам Качки, его новые полномочия – "это шаг к укреплению нашего сотрудничества с ЕС и более эффективному продвижению интересов украинского бизнеса в мире".

Как отмечено, основными задачами торгового представителя являются обеспечение продвижения экономических интересов Украины на европейском и мировом рынке, координация деятельности торговых представительств в составе зарубежных дипломатических учреждений Украины и т. д.

Как известно, 17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового правительства, в котором Тарас Качка занимает должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – он заменил на этой позиции Ольгу Стефанишину.

Также в рамках утверждения нового правительства во главе с Юлией Свириденко Верховная Рада переназначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу.