Еврокомиссар Кос о голосовании за закон о НАБУ и САП: вызовы остаются

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Верховная Рада исправила решение, которое нанесло ущерб независимости НАБУ и САП, однако отметила, что "вызовы остаются".

Об этом Кос написала у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Комментарий еврокомиссара касался голосования в Раде за законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью антикоррупционных институтов после принятия скандального закона №124214.

Кос отметила, что в четверг Рада "исправила прошлогоднее вредное голосование, которое подрывало независимость НАБУ и САП".

"Сегодняшний закон восстанавливает ключевые гарантии, но вызовы остаются. ЕС поддерживает требования граждан о реформах", – подчеркнула она.

Кос также добавила, что соблюдение фундаментальных ценностей и борьба с коррупцией "должны оставаться приоритетом" для Украины.

Как известно, 31 июля Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.

После этого ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полной отмены норм проекта 12414.

Об этих событиях читайте в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".