Макрон намекает, что хочет остаться в политике после завершения президентского срока

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал понять, что хочет продолжать играть роль в национальной политике после окончания своего срока полномочий.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

В воскресенье Макрон выступил на мероприятии, посвященном десятилетию молодежной группы, созданной для поддержки его первой президентской кампании.

"Я все еще нуждаюсь в вашей помощи и рассчитываю на вас – в течение следующих двух лет... пяти лет, десяти лет. Вы будете здесь, и рассчитывайте на меня, я буду здесь с вами", – сказал он.

Издание предполагает, что Макрон может даже пойти на третий президентский срок.

Макрон не может баллотироваться на третий срок подряд на следующих президентских выборах, которые назначены на 2027 год. Однако ограничение срока полномочий применяется только к президентским мандатам, которые идут подряд. То есть Макрон будет иметь право баллотироваться на выборах в 2032 году.

Французский президент туманно высказывается относительно своих будущих планов. В мае на вопрос о возможном участии в выборах 2032 года Макрон ответил, что "не думал" о третьем сроке.

Однако отчет парламентской следственной комиссии показал, что на следующий день после интервью правительство заказало опрос общественного мнения относительно возможной кандидатуры Макрона в 2032 году.

Согласно данным опроса, проведенного социологической службой Elabe, рейтинг Макрона сейчас близок к историческому минимуму: только 22% опрошенных французских избирателей заявили, что доверяют президенту в вопросах руководства страной.

Опрос в начале декабря выявил, что большинство французов хотели бы, чтобы Макрон ушел в отставку, а дата запланированных на 2027 год выборов была сдвинута на 2025-й. Сам Макрон возможность отставки исключал.

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