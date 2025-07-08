Сибига дал совет, как воспринимать новости из США

Министр иностранных дел Андрей Сибига заверил, что отдельные заявления из США, в том числе касающиеся Украины, не свидетельствуют о кардинальных изменениях американской внешней политики.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио", сообщает "Европейская правда".

Сибига призвал воспринимать информацию из США "правильно, взвешенно, критически и спокойно".

"Потому что не может одно, условно говоря, заявление или один (пост в) Twitter определять фундаментальные треки внешней политики. Но безусловно, на это нужно обращать внимание", – пояснил он.

Глава МИД подчеркнул, что сильная дипломатия сейчас способна приблизить мир в Украине.

"Украина не одна. Эта война нас научила, эта война для нас открыла новые пласты взаимодействия с нашими партнерами. И мы действительно сегодня имеем настоящих союзников и партнеров на международной арене, с которыми мы уже начали долгосрочный трек сотрудничества", – добавил Сыбига.

Как известно, в последние дни вызвало беспокойство решение США приостановить часть военной помощи Украине.

Однако уже 7 июля президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны отправить Украине оружие для защиты.

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