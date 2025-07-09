Аномальная жара унесла жизни более 2 тысяч человек в Европе

По данным быстрого научного анализа, опубликованного в среду, 9 июля, в результате сильной жары в 12 европейских городах умерло около 2300 человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, передает "Европейская правда".

Исследование охватывало 10 дней, в течение которых большие части Западной Европы пострадали от экстремальной жары. В этот период температура в Испании превысила 40 градусов по Цельсию, а во Франции вспыхнули лесные пожары.

Исследование свидетельствует, что из 2300 человек, которые, по оценкам, погибли в течение этого периода, 1500 смертей были связаны с изменением климата, усилившим жару.

"Изменение климата сделало погоду значительно жарче, чем она была бы без этого, что в свою очередь делает ее гораздо опаснее", – сказал доктор Бен Кларк, исследователь Имперского колледжа Лондона.

Исследование охватило 12 городов, включая Барселону, Мадрид, Лондон и Милан, где, по словам ученых, изменение климата повысило температуру во время жаркой волны на 4 градуса по Цельсию.

Для оценки количества погибших ученые использовали проверенные эпидемиологические модели и исторические данные о смертности, которые отражают смерти, где жара была основной причиной, включая случаи, когда влияние жары ухудшило существующие заболевания.

Ученые заявили, что использовали рецензируемые методы для быстрого получения оценочного количества погибших, поскольку большинство смертей, связанных с жарой, не регистрируются официально, а некоторые правительства не обнародуют эти данные.

Как отмечается, Западная Европа пережила самый теплый июнь за всю историю наблюдений, причем большая часть региона испытала "очень сильный тепловой стресс".

В Париже на фоне аномальной жары на прошлой неделе умерла 10-летняя девочка из США, которой стало плохо, когда они с родителями стояли в очереди в музей.

7 июля власти Греции ввели обязательные перерывы в работе в тех частях страны, где температура, по прогнозам, превысит 40 градусов по Цельсию.

А на греческом острове Крит и в Турции вспыхнули лесные пожары. С пожарами борются также на юге Франции и в Каталонии.