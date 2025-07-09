ЕСПЧ отклонил жалобу Ле Пен на запрет баллотироваться в президенты Франции

Европейский суд по правам человека в среду отклонил ходатайство ультраправой французской политики Марин Ле Пен, в котором она жаловалась на запрет баллотироваться в президенты в 2027 году.

Об этом говорится в заявлении Суда, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Палата ЕСПЧ в составе семи судей единогласно решила не рекомендовать Франции никаких временных мер по жалобе Ле Пен.

"В своем решении Суд считает, что в любом случае не установлено наличие непосредственной угрозы причинения непоправимого ущерба одному из прав, защищаемых Конвенцией и ее протоколами", – заявили в Суде.

Напомним, Марин Ле Пен накануне обратилась в ЕСПЧ с требованием, чтобы Франция приостановила запрет баллотироваться на выборные должности в течение пяти лет.

Этот запрет против ультраправой политики был введен в рамках уголовного дела, в котором в конце марта ее признали виновной в хищении средств ЕС во время работы в Европарламенте.

Если приговор не удастся обжаловать в апелляции, предварительно назначенной на лето 2026 года, это поставит крест на ее планах в четвертый раз баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.

Подробнее на эту тему – в статье Приятно, но опасно: какие последствия будет иметь приговор для "подруги Путина" Марин Ле Пен.