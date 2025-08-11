Каллас после заседания глав МИД ЕС заявила о новых санкциях против России
Государства Европейского Союза работают над новыми санкциями против России и дополнительной поддержкой украинского войска, хотя и поддерживают мирные переговоры под эгидой Соединенных Штатов.
Об этом, как передает "Европейская правда", после завершения украинского блока дискуссий во время внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 июля, написала в соцсети Х (Twitter) высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас.
В ЕС готовят новые санкции против России, несмотря на мирный процесс.
"Министры иностранных дел ЕС сегодня выразили поддержку шагам США, направленным на достижение справедливого мира," – написала Каллас.
Она проинформировала, что "одновременно мы работаем над новыми санкциями против России, дополнительной военной поддержкой Украины и усилением помощи для нужд бюджета Украины и процесса ее вступления в ЕС".
"Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию – вот как мы завершим эту войну и предотвратим будущую российскую агрессию в Европе", – подчеркнула Кая Каллас.
EU Foreign Ministers today expressed support for US steps that will lead to a just peace.– Kaja Kallas (@kajakallas) August 11, 2025
Meanwhile, we work on more sanctions against Russia, more military support for Ukraine and more support for Ukraine’s budgetary needs and accession process to join the EU. pic.twitter.com/pR4jLVQLWf
Напомним, в выходные Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России во время обсуждения мирного соглашения и отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины, отступать от этого никто не будет и не сможет".
Вице-президент США Джей Ди Венс перед этим предположил, что ни Украина, ни РФ не будут удовлетворены тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.
На 13 августа планируются масштабные онлайн переговоры в различных комбинациях – с участием европейских лидеров, США и Украины.