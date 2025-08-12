63% украинцев считают Европу надежным союзником Украины, с США ситуация отличается

Подавляющее большинство граждан Украины по-прежнему считают Европу надежным союзником Украины, по США отношение менялось в зависимости от заявлений президента Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает "Европейская правда".

С сентября 2022 года КМИС регулярно задавал вопрос о восприятии политики Запада в отношении Украины.

Впрочем, после вступления в должность Дональда Трампа ситуация существенно изменилась и опрос в феврале показал, что теперь есть дифференцированное отношение к Европе и США, а "Запад" скорее ассоциируется с Европой. Поэтому сейчас социологи задают два вопроса – отдельно о Европе и отдельно о США.

Большинство украинцев – 63% – продолжают считать, что Европа остается надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины завершения войны. Не считают так – 27%. При этом с начала года ситуация фактически не меняется и стабильно 63-64% украинцев воспринимают Европу как надежного союзника.

В случае США ситуация, наоборот, очень динамичная. Уже в феврале-марте 2025 года, то есть после начала переговоров США и России и специфических заявлений со стороны нового руководства США относительно войны, 39% считали США надежным союзником Украины, а 48% ответили, что США устали и давят на Украину для неприемлемого мира.

Однако самый низкий показатель был зафиксирован далее в марте – только 24% тогда ответили, что США остаются союзником Украины, а подавляющее большинство (67%) отмечали, что США требуют от Украины неприемлемого мира.

Далее восприятие политики США начало улучшаться. Так, в мае-июне уже 32% считали США надежным союзником, не считали так – 58%. А по результатам последнего опроса, то есть в июле-начале августа 42% воспринимали США надежным союзником, а 38% считали, что США давят на Украину для неприемлемого мира.

В то же время социологи подчеркнули, что опрос был завершен 4 августа, то есть до визита специального представителя президента США Стива Уиткоффа в Россию 6 августа и, соответственно, до дальнейшего решения о проведении встречи Трампа и Путина.

Напомним, руководители 26 государств-членов Европейского Союза утвердили совместное заявление в поддержку Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поставил подпись под документом.

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, как консультировался с премьер-министром Венгрии относительно войны РФ против Украины и ее потенциальных результатов.

Также президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.