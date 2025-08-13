Суд в Греции разрешил выдать беглого олигарха Плахотнюка Молдове

Апелляционный суд в Афинах в среду разрешил экстрадицию в Молдову беглого олигарха Влада Плахотнюка – однако окончательное решение о его выдаче будет принимать Министерство юстиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV8.

Слушание в Афинах в среду состоялось в отсутствие Плахотнюка, который также является бывшим лидером Демократической партии.

В зале суда присутствовали его адвокаты, а также представители посольства Молдовы в Греции.

Молдовские власти направили два запроса об экстрадиции олигарха – от Генеральной прокуратуры и от Министерства юстиции.

Ранее сам Плахотнюк согласился на экстрадицию в Молдову, отказавшись от выдачи в Россию, которая также потребовала его экстрадиции.

Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак подтвердил, что его клиент настаивает на экстрадиции в Молдову, чтобы доказать свою невиновность.

Плахотнюк бежал из Молдовы в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.

Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля. Также вместе с ним был задержан бывший депутат Константин Цуцу.

В Молдове на его имя выдали ордера на арест по трем уголовным делам. Интерпол 7 февраля 2025 года объявил Плахотнюка в международный розыск.