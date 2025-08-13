Трамп допускает возможность встречи с Путиным и Зеленским после саммита на Аляске

Американский президент Дональд Трамп заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля Владимиром Путиным пройдет хорошо, он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал после общения с Зеленским, лидерами Европейского Союза и генеральным секретарем НАТО, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Трамп положительно отозвался о беседе, которая состоялась 13 августа.

Американский президент заявил, что "очень велика вероятность", что он проведет с Путиным вторую встречу, "которая будет более продуктивной, чем первая, ведь первая – это чтобы выяснить, где мы находимся и что мы делаем".

"Вторая встреча, если первая пройдет хорошо, состоится быстро. Я хотел бы провести ее почти сразу. И мы проведем быструю вторую встречу между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал. Это будет встреча, на которой, возможно, удастся полностью решить вопрос, но... некоторые важные вещи могут быть достигнуты уже на первой встрече – это будет очень важная встреча, которая подготовит почву для второй", – заявил Трамп.

В то же время американский президент подчеркнул, что вторая встреча вообще может не состояться, если он решит, "что ее проводить нецелесообразно", потому что "не получит нужных ответов".

Как писали СМИ, Трамп сообщил в среду, 13 августа, Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с главой Кремля Владимиром Путиным, который запланирован на 15 августа, заключаются в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора.

Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля на Аляске.

Ранее писали, что президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

