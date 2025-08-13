Трамп обещает "очень суровые последствия", если Путин не согласится на прекращение войны

Президент США Дональд Трамп пообещал "очень суровые последствия" для России, если глава Кремля Владимир Путин не согласится прекратить войну в Украине во время встречи двух лидеров.

Об этом он заявил в среду, 13 августа, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что для России "будут последствия", если она не согласится прекратить войну в Украине во время встречи двух лидеров, которая запланирована на пятницу, 15 августа, на Аляске.

На вопрос, означает ли это новые санкции или пошлины, Трамп уклонился от ответа.

"Я не обязан это говорить. Будут очень суровые последствия", – добавил он.

Также американский президент заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие президент Владимир Зеленский.

Как писали СМИ, Трамп сообщил в среду, 13 августа, Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с главой Кремля Владимиром Путиным, который запланирован на 15 августа, заключаются в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора.

Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля на Аляске.

