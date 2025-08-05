Из-за ливней в Латвии до ноября объявлена чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве

Во вторник, 5 августа, на внеочередном заседании правительство Латвии приняло решение объявить в стране чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Чрезвычайная ситуация будет действовать до 4 ноября 2025 года, чтобы помочь хозяйствам справиться с последствиями ливней, заморозков и затоплений.

Министерство земледелия объясняет, что у крестьян есть как долгосрочные финансовые обязательства, так и заключенные договорные отношения с партнерами и покупателями, в том числе по поставке произведенной продукции. Однако в настоящее время из-за неблагоприятной ситуации в сельском хозяйстве, вызванной продолжительными дождями и наводнениями, существуют серьезные опасения относительно способности фермеров выполнять принятые обязательства. Особенно договорные обязательства, невыполнение которых может повлечь юридические и финансовые риски.

В министерстве отмечают, что этот вопрос особенно актуален для зерноводческих кооперативов, которые обеспечивают реализацию продукции в основном на экспорт. Зерновые культуры являются одним из важнейших сегментов экспорта сельскохозяйственной продукции Латвии, и неспособность выполнить договоры поставки может существенно повлиять как на репутацию отрасли на международных рынках, так и на общую экспортную способность Латвии.

Министерство подчеркивает: с объявлением чрезвычайной ситуации соответствующие учреждения в дальнейшем смогут применять предусмотренные нормативными актами правовые решения, которые применяются в случаях форс-мажорных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций. Например, Служба госдоходов (VID) сможет не применять штрафные санкции за невыполнение обязательств, установленных нормативными актами, к тем фермерам, которые в 2025 году пострадали от неблагоприятных метеорологических условий.

Банки и другие финансовые учреждения также смогут применять различные решения в отношении пострадавших фермеров. Например, применять отсрочку выплаты основной суммы кредита, пересмотр процентных платежей, изменение графика платежей без штрафных санкций и т. п.

С мая 2025 года из-за длительных неблагоприятных погодных условий в разных регионах страны оказались затоплены посевы и посадки, что значительно снизило урожайность или полностью уничтожило часть урожая. Чрезмерная влажность почвы также препятствует доступу сельхозтехники к полям, затрудняя или делая невозможными работы по обработке полей и сбору урожая. Из-за задержки сельскохозяйственных работ зерна начинают прорастать прямо в полях, теряя качество и рыночную стоимость.

Министерство подчеркивает, что чрезмерная влага вызвала также гниение зерновых, бобовых, картофеля и других культур, которые местами не успели взойти или были повреждены. Во многих местах не удалось вовремя засеять поля: рассада, находясь длительное время во влажных условиях, вытянулась и потеряла качество, а в некоторых случаях – погибла в переувлажненной почве.

В других местах посевная вообще не началась, и поля, как и раньше, остаются необработанными. Из-за потерянного времени для посева яровых и ограниченной продолжительности вегетационного периода большая часть площадей останется незасеянной, и урожая не будет совсем.

Серьезный ущерб садоводам в этом году нанесли весенние заморозки, которые повредили цветущие в тот момент фруктовые деревья и кустарники. Дополнительные потери вызвали длительные летние дожди и наводнения.

Это уже третий год подряд, когда сельское хозяйство Латвии страдает от неблагоприятных погодных условий. Министерство подчеркивает, что ситуация создает значительные убытки и угрожает жизнеспособности многих хозяйств. Дополнительное давление оказывают высокие цены на средства производства – средства защиты растений, минеральные удобрения и прочее.

Напомним, периоды аномальной жары во Франции в течение последнего десятилетия стоили стране миллиарды евро убытков в виде явного ущерба для экономики и последствий для здоровья людей.

В июне Европейская комиссия приняла решение оштрафовать Грецию на 392,2 миллиона евро из-за системных нарушений в сфере управления сельскохозяйственными субсидиями ЕС в 2016–2023 годах.