Трамп говорит, что "отложил" энергетические санкции против России после переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп после встречи с правителем РФ на Аляске сказал, что пока не будет применять так называемые "вторичные энергетические санкции", направленные против России и государств-покупателей российской нефти, которые он допускал в последнее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Fox News.

Журналист спросил Трампа, каково его мнение о перспективах новых энергетических санкций в виде высоких пошлин для государств-покупателей нефти РФ, и привел в пример Индию, Китай и отдельные государства ЕС. Трамп ответил, что не будет рассматривать таких санкций в ближайшее время, учитывая то, как состоялась встречи с Путиным.

"Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что я не должен об этом думать. Точнее, я, возможно, должен буду об этом подумать через 2-3 недели, но сейчас мы не должны об этом думать. Встреча прошла очень хорошо", – ответил президент США.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Также он анонсировал новые переговоры с главой Кремля и сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.