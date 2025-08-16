Макрон анонсировал встречу "коалиции решительных" после саммита Трампа с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал встречу стран-участниц так называемой "коалиции решительных" в ближайшее время.

Об этом Макрон написал в Х, сообщает "Европейская правда.

Комментарий французского лидера появился по итогам встречи президента США Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

В частности, Макрон заявил о необходимости продолжать "поддерживать Украину и оказывать давление на Россию до тех пор, пока продолжается ее захватническая война и пока не будет установлен прочный и длительный мир".

По его словам, любой прочный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности. В связи с этим Макрон приветствовал "готовность Соединенных Штатов внести свой вклад".

"Мы будем работать над этим вместе с ними и со всеми нашими партнерами из "коалиции решительных", с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретных результатов", – сообщил Макрон.

Он также подчеркнул важность "извлечь все уроки из опыта последних 30 лет, в частности из устоявшейся тенденции России не выполнять своих обязательств".

Макрон пообещал продолжать тесно сотрудничать с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, "чтобы защитить наши интересы в духе единства и ответственности".

"Франция остается твердо на стороне Украины", – резюмировал Макрон.

Как известно, Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Сообщалось также, что в понедельник президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

