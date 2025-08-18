Министры иностранных дел Венгрии и России провели телефонный разговор, в частности, об итогах встречи лидеров РФ и США на Аляске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в МИД России.

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили о телефонном разговоре главы ведомства Сергея Лаврова и его венгерского коллеги Петера Сийярто, отметив, что этот звонок инициировал Будапешт.

"Стороны обсудили проблематику украинского кризиса в контексте итогов встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа. Были затронуты также практические вопросы российско-венгерского взаимодействия, включая график двустороннего политического диалога", – говорится в коммюнике российской стороны.

Напомним, утром 18 августа глава МИД Венгрии заявил, что "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну".

Глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ напомнил ему, кто начал войну. Сійярто после этого взялся шантажировать Украину поставками электроэнергии.

