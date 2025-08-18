Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, а также с европейскими лидерами, по мирному урегулированию российско-украинской войны.

Кадры его прибытия транслировали западные СМИ, сообщает "Европейская правда".

Визит Зеленского происходит через шесть месяцев после предыдущего в феврале, который перерос в ссору и завершился тем, что украинская делегация досрочно покинула Белый дом.

Тогда в американской администрации Зеленского критиковали, в частности за то, что он не надел костюм. На этот раз президент Украины также прибыл не в традиционном костюме и без галстука – на нем была черная рубашка и черный пиджак. На крыльце Белого дома украинского президента встретил Дональд Трамп.

Сначала в Белом доме состоится двусторонняя встреча между украинской и американской делегациями. Впоследствии состоятся более широкие переговоры с участием лидеров Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, президента Еврокомиссии и генсека НАТО.

Европейские лидеры надеются, что их присутствие в Белом доме станет мощным жестом солидарности с Украиной. Ожидается, что они будут обсуждать, какие гарантии безопасности смогут предоставить Украине в случае завершения боевых действий.

Переговоры в Белом доме в понедельник проходят вслед за саммитом лидеров США и России на Аляске 15 августа, после которого американская сторона считает, что появился реальный шанс заключить мирное соглашение с РФ и завершить войну в Украине.

Как сообщалось, перед прибытием в Белый дом Зеленский и европейские лидеры провели совещание в посольстве Украины. По итогам этих переговоров Зеленский заявил, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии, поэтому США и Европа должны оказать на него совместное давление.

Ранее в понедельник Зеленский провел в Вашингтоне встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

После встречи с Келлогом Зеленский сказал, что у Трампа есть сила, чтобы заставить Россию к миру.

Смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, чего ожидать от переговоров в Вашингтоне.