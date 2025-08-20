Румыния поднимала в воздух истребители из-за ударов РФ по Украине

В ночь на 20 августа Румыния поднимала в воздух истребители для мониторинга ситуации в связи с атакой российских беспилотников по регионам Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны страны, пишет "Европейская правда".

Министерство национальной обороны Румынии заявило, что в ночь на 20 августа в воздух были подняты два истребителя Typhoon ВВС Германии для мониторинга ситуации в связи с очередной атакой российских беспилотников по Украине.

В заявлении отметили, что два самолета мониторили воздушное пространство в приграничной зоне с Украиной, на севере уезда Тулча после того, как система воздушного наблюдения Минобороны Румынии обнаружила группы беспилотных летательных аппаратов, запущенных Россией, которые атаковали украинские порты на Дунае.

"Во время выполнения миссии не было обнаружено вторжения каких-либо воздушных судов в национальное воздушное пространство. Самолеты вернулись на авиабазу и благополучно приземлились в 01:10", – добавили в заявлении.

Отметим, в ночь на 20 августа Россия ударила по украинским регионам 93 ударными БпЛА. В результате этой атаки в Измаильском районе Одесской области была повреждена припортовая инфраструктура, возник пожар, один человек пострадал.

За годы полномасштабной войны обломки БПЛА, которыми Россия атакует цели на юге Украины, неоднократно падали в приграничных районах Молдовы и Румынии, а иногда дроны залетали и вглубь территории.

После первых таких случаев на румынском берегу Дуная начали объявлять воздушную тревогу.

Последний раз Румыния поднимала истребители из-за атаки России по украинским регионам в ночь на 6 августа.