В Союзе миротворцев Финляндии допускают отправку военных в Украину

Председатель Союза миротворцев Финляндии Йорма Ала-Санкила считает возможным, что Финляндия могла бы отправить миротворцев в Украину в рамках международной операции по гарантиям безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Он подчеркивает, что окончательное решение об этом принимают правительство и парламент.

"До сих пор существовал принцип, что все миротворцы – добровольцы. Скорее всего, так будет и сейчас", – сказал Ала-Санкила.

Ряд европейских лидеров, включая президента Финляндии Александра Стубба, в понедельник в Вашингтоне обсуждали, в частности, гарантии безопасности для Украины. Финские миротворцы до этого не работали в Украине, но там действовали наблюдатели ОБСЕ, которые следили за выполнением соглашений о прекращении огня.

"Проведение возможной миротворческой операции невозможно в рамках обычных механизмов гарантий безопасности, поскольку Украина не является членом НАТО или ЕС", – отмечает Ала-Санкила.

По его мнению, организатором должна выступать коалиция, где ключевую роль играли бы США. "Одних только европейских гарантий, возможно, было бы недостаточно. Сдерживающий эффект мощнейшей военной державы мира в отношении российской агрессии куда значительнее", – сказал он.

Союз миротворцев – это организация, защищающая интересы миротворцев, она не участвует в планировании операций.

По словам Ала-Санкила, финны могли бы выполнять различные задачи.

"У нас есть большой опыт и навыки, и речь идет далеко не только о солдатах с автоматами. Финны, например, умеют работать со взрывотехникой, хорошо строят, могут быть наблюдателями и выполнять штабные задачи", – пояснил он.

По словам Йорми Ала-Санкила, отправка миротворцев на протяжении почти 70 лет была для Финляндии обычной практикой. За это время финны участвовали в операциях ООН, ЕС, НАТО, а также в различных коалиционных миссиях.

"Сейчас в военных операциях по поддержанию мира участвуют около четырехсот человек, из них примерно половина – в миссиях ООН", – уточнил он.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Как сообщалось, глава британских вооруженных сил сообщит своим американским коллегам, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.