Лавров не подтверждает, что Путин дал Трампу согласие на встречу с Зеленским

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций на переговорах между Украиной и Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

По словам Лаврова, Путин "внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций". При этом Лавров не сказал, что речь идет о повышении до уровня лидеров государств.

"И это как раз вписывается в наше предложение о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными и гуманитарными", – отметил он.

Он добавил, что "эта идея была положительно воспринята президентом Трампом".

Ранее ту же мысль высказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков, который сказал, что Путин и Трамп обсудили идею "повышения уровня представителей" на переговорах по российско-украинской войне.

Ушаков не уточнил, что именно он имеет в виду под повышением уровня встреч, и не упомянул о возможности встречи лидеров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт утверждает, что хозяин Кремля Владимир Путин согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

Напомним, президент Трамп после разговора с лидером РФ заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.