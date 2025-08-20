Макрон: операция в Газе, которую готовит Израиль, приведет к катастрофе

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду предостерег от "постоянной войны" на фоне запланированной Израилем военной операции по захвату Газы.

Об этом Макрон написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Французский президент опубликовал заявление после переговоров с королем Иордании Абдалой II и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Мы разделяем убеждение: военная операция в секторе Газа, которую готовит Израиль, может привести только к катастрофе для обоих народов и рискует погрузить весь регион в водоворот постоянной войны", – написал Макрон.

Французский лидер повторил свой призыв к постоянному прекращению огня в секторе Газа.

Он также назвал освобождение всех заложников, предоставление масштабной гуманитарной помощи населению Газы, а также разоружение палестинской организации ХАМАС и укрепление Палестинской администрации предпосылками для окончания войны.

По сообщениям СМИ, министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план военных действий для захвата Газы.

Разрешение было дано несмотря на то, что палестинская боевая организация ХАМАС заявила о своем "позитивном ответе" международным посредникам на новое предложение о прекращении огня в секторе Газа.

В последние месяцы Макрон усилил критику Израиля за его действия в Газе. Он также пообещал признать Палестинское государство, что вызвало резкую реакцию правительства Израиля во главе с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Нетаньяху обвинил Макрона в разжигании антисемитизма из-за его решения признать Палестинское государство.

Ряд европейских государств осудили планы Израиля по оккупации Газы.