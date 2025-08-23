Welt: Китай дал понять, что готов отправить миротворцев в Украину

Китай готов при определенных условиях принять участие в миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине, что вызвало неоднозначную реакцию в европейских кругах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета Welt am Sonntag.

Дипломаты ЕС на условиях анонимности рассказали Welt am Sonntag, что в китайских властных кругах подтвердили готовность принять участие в миротворческом контингенте для Украины.

Однако источники подчеркнули, что Пекин будет готов сделать это, "если миротворческие войска будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций".

Такая позиция Китая вызвала неоднозначную реакцию в Брюсселе. С одной стороны, там говорят, что поддержка стран Глобального Юга может способствовать продвижению самой идеи миротворческого контингента в Украине.

С другой же стороны, "существует также опасность, что Китай в первую очередь захочет шпионить в Украине и займет явно пророссийскую позицию вместо нейтральной в случае конфликта", сказал Welt am Sonntag высокопоставленный дипломат ЕС.

Другой аргумент заключается в том, что большинство стран ЕС по разным причинам предпочитают не предоставлять потенциальным миротворцам мандат на уровне ООН.

По данным СМИ, лидер России Владимир Путин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом 15 августа был не против гарантий безопасности для Украины и называл Китай как одно из государств, которое могло бы предоставить такие гарантии.

В то же время президент Владимир Зеленский говорил, что не видит Китай среди будущих гарантов безопасности.

Европейские чиновники, как известно, обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.