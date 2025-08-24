СМИ: у Трампа одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM

Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу Украине более 3 тысяч авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), которые могут поступить в Украину примерно через шесть недель.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, передает "Европейская правда".

Администрация Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет ERAM. В издании отметили, что пакет вооружения стоимостью $850 млн преимущественно финансируется европейскими странами и в него входят другие позиции.

Его передачу отложили до окончания саммитов американского президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время собеседники отметили, что применение ERAM может потребовать разрешения Пентагона.

Как писало WSJ, также известно, что Пентагон в течение месяцев блокировал использование Украиной ракет большой дальности для ударов по территории России.

В начале июля министр обороны США Пит Хэгсет приостановил крупную партию поставок оружия в Украину. Вскоре после этого Дональд Трамп отменил решение Хегсета и пообещал продолжить поставки оборонного оружия Украине.

Трамп также объявил о соглашении с НАТО о предоставлении Украине дополнительного оружия на сумму в миллиарды долларов, изготовленного США, но оплаченного европейскими союзниками.

Недавно писали, что меморандум заместителя главы Пентагона по вопросам политики Элбриджа Колби, которым в июле была приостановлена военная помощь Украине, содержит положение, которое дает США право оставить себе часть законтрактованного для Киева оружия.