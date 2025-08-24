Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Владимир Зеленский опубликовал письмо от своего американского визави Дональда Трампа, в котором тот поздравил Украину с Днем Независимости.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

От имени американского народа Трамп выразил свои поздравления и самые искренние пожелания Зеленскому и "мужественному народу Украины по случаю 34-й годовщины независимости".

"Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих. В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, чтят ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимой нации", – написал американский президент.

Трамп заявил, что настало время "положить конец бессмысленным убийствам".

"Соединенные Штаты поддерживают переговоры об урегулировании, которое приведет к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины", – добавил он.

Фото: Х

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Трампа за поздравления.

"Ценим Ваши теплые слова в адрес украинского народа и благодарим Соединенные Штаты Америки за то, что стоите плечом к плечу с Украиной, защищая самое ценное – независимость, свободу и гарантированный мир. Уверены, что совместными усилиями сможем положить конец этой войне и достичь настоящего мира для Украины", – написал украинский президент.

По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине право организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока что отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.

Также президент США резко раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот не дал Украине разрешения атаковать Россию, лишив Киев шанса выиграть войну.

21 августа Трамп заявил, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

Читайте также: Формула безопасности. Что важно в переговорах Европы с Трампом о гарантиях для Украины.